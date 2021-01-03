Мората пропустит матч с «Удинезе» из-за травмы

«Ювентус» опубликовал список футболистов, которые могут сыграть в воскресном матче пятнадцатого тура чемпионата Италии против «Удинезе». В списке не нашлось места для нападающего Альваро Мораты. Клуб сообщил, что во время субботней тренировки испанский футболист получил повреждение мышцы правого бедра.

Ожидается, что с первых минут в линии атаки «Ювентуса» будут действовать Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

Матч между «Ювентусом» и «Удинезе» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.