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Пирло похвалил «Торино» перед дерби

04 Декабря 2020, 22:22,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции поведал о подготовке к дерби с «Торино».

- Это важное дерби для двух лагерей фанатов, оно всегда бескомпромиссное. В таких матчах приятно принимать участие, они очень эмоциональные. Мне посчастливилось сыграть в дерби несколько раз, выигрывать и забивать важные голы, - заявил Пирло.

- Сейчас мы пытаемся полноценно восстановиться [после матча Лиги чемпионов с киевским «Динамо», 3:0]. Также психологически готовимся к следующему поединку. У «Торино» выстроенная команда и восхитительный тренер. Соперник демонстрирует активный футбол, имея отличных футболистов во всех линиях, - добавил Пирло.

Матч запланирован на субботу и начнется в 20:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Торино, Андреа Пирло
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