​Пирло: «После перерыва вспомнили, что заложено в ДНК «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после победы в дерби с «Торино» (2:1).

«В качестве футболиста больше устаёшь, тренерская работа совсем другая, но чувство победы такое же. Когда ты проигрываешь все единоборства, сложно контролировать игру. Мы были слишком статичны и не заполняли штрафную площадь, когда находили ширину для прострелов. Это сложно против обороны из пяти игроков.

После перерыва мы вспомнили, что в ДНК «Ювентуса» заложена игра с сердцем и самопожертвование. Футболисты, которые вышли на замену, проявили решительность, внесли динамику и атакующих дух, что помогло нам победить», - сказал Пирло Sky Sport Italia.