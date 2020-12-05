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​Пирло: «После перерыва вспомнили, что заложено в ДНК «Ювентуса»

05 Декабря 2020, 23:25,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после победы в дерби с «Торино» (2:1).

«В качестве футболиста больше устаёшь, тренерская работа совсем другая, но чувство победы такое же. Когда ты проигрываешь все единоборства, сложно контролировать игру. Мы были слишком статичны и не заполняли штрафную площадь, когда находили ширину для прострелов. Это сложно против обороны из пяти игроков.

После перерыва мы вспомнили, что в ДНК «Ювентуса» заложена игра с сердцем и самопожертвование. Футболисты, которые вышли на замену, проявили решительность, внесли динамику и атакующих дух, что помогло нам победить», - сказал Пирло Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Торино, Андреа Пирло
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