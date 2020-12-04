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Спортивный директор «Ювентуса» может пострадать из-за гражданства Суареса

04 Декабря 2020, 21:22,

Global Look Press

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи может быть признан виновным в деле о получении итальянского гражданства Луисом Суаресом, форвардом «Атлетико» и сборной Уругвая. Такие сведения предоставила пресс-служба «Ювентуса».

Дело в том, что Суарес мог стать игроком «Ювентуса», но этому трансферу мешала квота на игроков из-за пределов Евросоюза, которая у туринцев уже была заполнена. Тем не менее, уругваец получил вожделенное гражданство, ведь его жена итальянка. Но в итоге переход сорвался.

Проблема в том, что Луис Суарес предположительно заранее знал вопросы обязательного экзамена в университете Перуджи, и в этом мог быть замешан Паратичи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Луис Суарес, Фабио Паратичи
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