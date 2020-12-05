«Ювентус» с трудом дожал «Торино»

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05 Декабря 2020, 21:57,
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В 10-м туре чемпионата Италии «Ювентус» играл против «Торино» и едва не потерял очки в дерби, обладая серьёзным перевесом. «Быки» забили уже в первой 10-минутке, после чего достаточно успешно отбивали атаки противника. «Старая синьора» прилично прибавила в концовке, и прострелы Хуана Куадрадо принесли результат. Уэстон Маккенни и Леонардо Бонуччи их замкнули, принеся чемпионам важную победу - 2:1.
«Ювентус» с 20 очками вышел на чистое второе место в таблице.
Протокол игры
|9' Н'Кулу Николя (0:1)
|(1:1) Маккенни Уэстон 78'
|(2:1) Бонуччи Леонардо 89'
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • 90'Де Лихт Маттайс • 72'Бонуччи Леонардо • Данило Луис 71' ( Алекс Сандро ( 71') • Кулушевски Деян 51' 57' ( Ремзи Аарон ( 57') • Бентанкур Родриго • Рабио Адриен 71' ( Маккенни Уэстон ( 71') • Кьеза Федерико • Дибала Пауло 90' ( Бернардески Федерико ( 90') • Роналду Криштиану
Запасные: Израэль Франко • Radu Dragusin • Портанова Маноло • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • 90'Мело Артур
Сиригу Сальваторе • Лянко Войнович • 70'Н'Кулу Николя • Родригес Рикардо • Синго Уилфрид • Мейте Суалихо • Ринкон Томас • Линетти Кароль 90' ( Сегре Джакопо ( 90') • Ансальди Кристиан 90' ( Бонаццоли Федерико ( 90') • Дзадза Симоне 75' ( Лукич Саша ( 75' ) • 76'Белотти Андреа
Запасные: Бремер Глейсон • Росати Антонио • Вианни Самуэле • Гояк Амер • Войвода Мергим • Иццо Армандо • Эдера Симоне • Милинкович-Савич Ваня • Буонджорно Алессандро
05 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Торино
FJ!!!
Игра просто убожество. Руководство назначает тренеров всё хуже и хуже. Так и до низов таблицы докатимся..
Хотелось бы услышать мнение судьи об правильности отмены гола. Мнение болельщиков Юве разделилось на два лагеря