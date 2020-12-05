«Ювентус» с трудом дожал «Торино»

В 10-м туре чемпионата Италии «Ювентус» играл против «Торино» и едва не потерял очки в дерби, обладая серьёзным перевесом. «Быки» забили уже в первой 10-минутке, после чего достаточно успешно отбивали атаки противника. «Старая синьора» прилично прибавила в концовке, и прострелы Хуана Куадрадо принесли результат. Уэстон Маккенни и Леонардо Бонуччи их замкнули, принеся чемпионам важную победу - 2:1.

«Ювентус» с 20 очками вышел на чистое второе место в таблице.