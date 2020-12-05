Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» с трудом дожал «Торино»

05 Декабря 2020, 21:57,

Global Look Press

В 10-м туре чемпионата Италии «Ювентус» играл против «Торино» и едва не потерял очки в дерби, обладая серьёзным перевесом. «Быки» забили уже в первой 10-минутке, после чего достаточно успешно отбивали атаки противника. «Старая синьора» прилично прибавила в концовке, и прострелы Хуана Куадрадо принесли результат. Уэстон Маккенни и Леонардо Бонуччи их замкнули, принеся чемпионам важную победу - 2:1.

«Ювентус» с 20 очками вышел на чистое второе место в таблице.

Протокол игры  
Ювентус 2:1 Торино
    9' Н'Кулу Николя (0:1)
(1:1) Маккенни Уэстон 78'    
(2:1) Бонуччи Леонардо 89'    
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   90' Де Лихт Маттайс   72' Бонуччи Леонардо Данило Луис   71' (Алекс Сандро (   71') Кулушевски Деян   51'   57' (Ремзи Аарон (   57') Бентанкур Родриго Рабио Адриен   71' (Маккенни Уэстон (   71') Кьеза Федерико Дибала Пауло   90' (Бернардески Федерико (   90') Роналду Криштиану
Запасные: Израэль Франко Radu Dragusin Портанова Маноло Фработта Джанлука Пинсольо Карло   90' Мело Артур
Сиригу Сальваторе Лянко Войнович   70' Н'Кулу Николя Родригес Рикардо Синго Уилфрид Мейте Суалихо Ринкон Томас Линетти Кароль   90' (Сегре Джакопо (   90') Ансальди Кристиан   90' (Бонаццоли Федерико (   90') Дзадза Симоне   75' (Лукич Саша (   75'   76') Белотти Андреа
Запасные: Бремер Глейсон Росати Антонио Вианни Самуэле Гояк Амер Войвода Мергим Иццо Армандо Эдера Симоне Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Буонджорно Алессандро
05 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Торино
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Комментарии (2)
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0
Sergo
05 Декабря 2020, 22:50

FJ!!!

0
Juve164
05 Декабря 2020, 22:04

Игра просто убожество. Руководство назначает тренеров всё хуже и хуже. Так и до низов таблицы докатимся..
Хотелось бы услышать мнение судьи об правильности отмены гола. Мнение болельщиков Юве разделилось на два лагеря

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