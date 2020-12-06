​Роналду показал победное фото из раздевалки «Ювентуса»

В субботу вечером «Ювентус» порадовал своих поклонников победой в дерби против «Торино» со счётом 2:1. «Старая синьора» пропустила первой, но в заключительные тринадцать минут основного времени забила дважды и одержала победу.

После игры победное фото из раздевалки «Ювентуса» опубликовал нападающий Криштиану Роналду.

«Отличные ребята! Все вместе до конца!» - подписал снимок звёздный португальский футболист.

В десяти прошедших турах чемпионата Италии «Ювентус» добился пяти побед при пяти ничьих. Что касается Роналду, то в текущем сезоне Серии А он отличился восемью забитыми голами.