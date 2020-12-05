Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Роналду впервые в сезоне завершил матч Серии А без гола

05 Декабря 2020, 22:29,

Global Look Press

В субботу «Ювентус» добыл тяжёлую победу в дерби с «Торино» (2:1) в рамках десятого тура чемпионата Италии. Команда Андреа Пирло долгое время уступала в счёте, пока ближе к концу встречи голами не отметились Уэстон Маккенни и Леонардо Бонуччи.

Звёздный Криштиану Роналду провёл на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился. Это первый случай в сезоне, когда Роналду завершил матч Серии А без гола. В предыдущих пяти играх чемпионата Италии португалец расписался в воротах соперников восемь раз.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии на текущий момент.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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