​Роналду впервые в сезоне завершил матч Серии А без гола

В субботу «Ювентус» добыл тяжёлую победу в дерби с «Торино» (2:1) в рамках десятого тура чемпионата Италии. Команда Андреа Пирло долгое время уступала в счёте, пока ближе к концу встречи голами не отметились Уэстон Маккенни и Леонардо Бонуччи.

Звёздный Криштиану Роналду провёл на поле 90 минут, но результативными действиями не отметился. Это первый случай в сезоне, когда Роналду завершил матч Серии А без гола. В предыдущих пяти играх чемпионата Италии португалец расписался в воротах соперников восемь раз.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии на текущий момент.