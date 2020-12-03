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​Рабио ожидает сложного дерби с «Торино»

03 Декабря 2020, 19:20,

Global Look Press

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио высказался по поводу предстоящего дерби с «Торино», которое пройдёт пятого декабря.

«Это будет сложный и трудный матч. Соперник находится в сложной ситуации [18 место в Серии А – прим.], победа будет означать для них начало с чистого листа. С другой стороны, «Ювентусу» важно добиться ещё одной победы после хорошей игры в Лиге чемпионов.

История этого дерби означает, что даже без болельщиков это очень важная игра. Мы должны быть осторожны, потому что «Торино» постарается победить. Чтобы продолжать расти, мы должны побеждать любой ценой», - рассказал Рабио в интервью Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Адриен Рабио
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