Роналду стал обладателем приза «Золотая нога»

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл 18-й конкурс «Золотая нога» (the Golden Foot Award). 35-летний футболист собрал больше голосов, чем Лионель Месси, Роберт Левандовски, Джорджо Кьеллини, Неймар, Серхио Рамос, Серхио Агуэро, Херард Пике, Мохамед Салах и Артуро Видаль.

«Ювентус» оформил символический дубль в этом году, так как президент клуба Андреа Аньелли получил первую в истории награду «Золотая нога престиж».

«Золотую ногу» вручают по итогам голосования публики, на приз могут претендовать действующие игроки старше 28 лет. Интересно, что у Месси нет подобного трофея.