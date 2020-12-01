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Роналду стал обладателем приза «Золотая нога»

01 Декабря 2020, 22:10,

Global Look Press

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл 18-й конкурс «Золотая нога» (the Golden Foot Award). 35-летний футболист собрал больше голосов, чем Лионель Месси, Роберт Левандовски, Джорджо Кьеллини, Неймар, Серхио Рамос, Серхио Агуэро, Херард Пике, Мохамед Салах и Артуро Видаль.

«Ювентус» оформил символический дубль в этом году, так  как президент клуба Андреа Аньелли получил первую в истории награду «Золотая нога престиж».

«Золотую ногу» вручают по итогам голосования публики, на приз могут претендовать действующие игроки старше 28 лет. Интересно, что у Месси нет подобного трофея.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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