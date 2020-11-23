Ибрагимович получил травму в матче с «Наполи»

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23 Ноября 2020, 09:26,
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39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение по ходу поединка восьмого тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:1). Из-за этого опытный швед покинул поле на 79-й минуте.
Как сообщает портал Goal, у нападающего мышечная травма. Сроки восстановления Златана станут известны после прохождения медицинского обследования.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Златан провел шесть матчей, отметившись десятью забитыми мячами.
После восьми туров «россонери» набрали 20 очков и занимают первое место в турнирной таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Златан Ибрагимович
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