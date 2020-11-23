Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович получил травму в матче с «Наполи»

23 Ноября 2020, 09:26,

Global Look Press

39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение по ходу поединка восьмого тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:1). Из-за этого опытный швед покинул поле на 79-й минуте.

Как сообщает портал Goal, у нападающего мышечная травма. Сроки восстановления Златана станут известны после прохождения медицинского обследования.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Златан провел шесть матчей, отметившись десятью забитыми мячами.

После восьми туров «россонери» набрали 20 очков и занимают первое место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
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Комментарии (3)
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0
slain
23 Ноября 2020, 11:37

Завтра восстановится.

0
Spirit
23 Ноября 2020, 10:50

Интересно будет посмотреть на Милан без Ибры!
Юве без Роналду не смог выиграть ни одного матча в серии А!

0
White_Shark
23 Ноября 2020, 10:12

Травма получила Ибрагимовича на 79 минуте матча

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