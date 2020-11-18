​Осимхен пропустит матч с «Миланом»

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18 Ноября 2020, 19:32,
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен пропустит ближайший матч команды против «Милана». Как сообщает Sky Sport Italia, 21-летний нигерийский футболист прошёл обследование после травмы, полученной в игре за национальную сборную. У Осимхена подтвердили вывих плеча.
Сроки восстановления Осимхена пока что неизвестны. Хорошая новость заключается в том, что форварду не понадобится хирургическое вмешательство.
«Наполи» и «Милан» сыграют в ближайшее воскресенье, двадцать второго ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. На текущий момент «Милан» занимает первое место в итальянской Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Наполи, Виктор Осимхен
Повезло Милану ,меньше пропустят )) ,Осимхен для медленной и неповоротливой обороны Милана был бы конкретной проблемой.И за кого болеть ? Обе команды нрава)))