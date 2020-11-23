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Ибрагимович – самый возрастной игрок, забивший 10 голов за первые 8 туров Серии А

23 Ноября 2020, 00:25,

Global Look Press

В рамках восьмого тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле принимает «Милан».

На 20-й и 54-й минутах забитыми голами отметился шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Таким образом, 39 летний нападающий стал самым возрастным игроком, забившим десять голов за первые восемь туров Серии А. Ибрагимович побил рекорд Сильвио Пиолы, установленный в 1942 году в возрасте 29 лет.

На данный момент идёт 77-я минута матча, «Милан» впереди со счётом 2:1. Отметим, что с 65-й минуты «Наполи» играет в меньшинстве, вторую желтую карточку получил полузащитник неаполитанцев Бакайоко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Златан Ибрагимович
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