«Милан» лишился нападающего перед матчем с «Наполи»

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20 Ноября 2020, 09:19,
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Форвард «Милана» Рафаэл Леау не поможет своей команде в ближайшем поединке чемпионата Италии против «Наполи», об этом рапортует издание Football-Italia.
Согласно данным источника, 21-летний футболист получил травму бедра в расположении молодежной сборной Португалии. Ожидается, что Рафаэл пропустит порядка двух недель из-за повреждения.
Встреча между «Миланом» и «Наполи» состоится в Неаполе 22-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата португальский нападающий провел шесть поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Рафаэл Леау