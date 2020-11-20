«Милан» лишился нападающего перед матчем с «Наполи»

Форвард «Милана» Рафаэл Леау не поможет своей команде в ближайшем поединке чемпионата Италии против «Наполи», об этом рапортует издание Football-Italia.

Согласно данным источника, 21-летний футболист получил травму бедра в расположении молодежной сборной Португалии. Ожидается, что Рафаэл пропустит порядка двух недель из-за повреждения.

Встреча между «Миланом» и «Наполи» состоится в Неаполе 22-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата португальский нападающий провел шесть поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.