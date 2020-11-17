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«Милан» сообщил о заболевании ассистента Пиоли коронавирусом

17 Ноября 2020, 12:24,

Global Look Press

В «Милане» выявлен очередной случай заболевания коронавирусной инфекцией, об этом рапортует официальный сайт «россонери».

COVID-19 подхватил ассистент главного тренера Джакомо Мурелли. Наличие инфекции у тренера подтвердило повторное тестирование. Мурелли сейчас находится на самоизоляции.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о заражении наставника «Милана» Стефано Пиоли.

В текущем сезоне Серии А клубы провели семь туров. «Милан» отпраздновал пять побед и дважды сыграл вничью. Команда набрала 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А.

Следующий поединок «россонери» проведут на выезде против «Наполи».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Джакомо Мурелли
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