Дубль невероятного Ибрагимовича позволил «Милану» наконец-то победить в Неаполе

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23 Ноября 2020, 00:42,
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Центральный матч восьмого тура Серии А состоялся в Неаполе, где Дженнаро Гаттузо со своими подопечными играл против бывшей команды, «Милана».
Протокол игры
|20' Ибрагимович Златан (0:1)
|54' Ибрагимович Златан (0:2)
|(1:2) Мертенс Дрис 63'
|90' Хёуге Йенс (1:3)
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • Кулибали Калиду • Руй Мариу • 82'Фабиан Руис 90' ( Элмас Элиф ( 90') • Бакайоко Тьемуа 16' • 65'Лосано Ирвин 56' ( Зелиньски Петр ( 56') • Политано Маттео 69' ( Петанья Андреа ( 69') • Инсинье Лоренцо • Мертенс Дрис
Запасные: Оспина Давид • Малку Кевин • Гулам Фаузи • Контини Никита • Льоренте Фернандо • Демме Диего • Лоботка Станислав • Максимович Никола
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • 48'Кьяер Симон • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • Беннасер Исмаэль • Кесси Франк • 76'Салемакерс Алексис 73' ( Хёуге Йенс ( 73') • Чалханоглу Хакан 87' ( Крунич Раде ( 87') • Ребич Анте 59' 73' ( Кастильехо Самуэль ( 73' ) • 86'Ибрагимович Златан 79' ( Коломбо Лоренцо ( 79')
Запасные: Диас Брахим • Габбия Маттео • Дуарте Леонардо • Конти Андреа • Тонали Сандро • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан • Далот Диогу
22 ноября. Стадион "Сан-Паоло" (Неаполь).
На 20-й минуте Златан Ибрагимович головой замкнул подачу, перепрыгнув Калиду Кулибали, после чего до конца тайма соперник создал несколько моментов. Нестареющий швед оформил дубль в начале второго тайма, коленом завершив прострел от Анте Ребича на дальнюю штангу и установив, наверное, вечный рекорд Серии А. Вскоре Дрис Мертенс ударом из пределов штрафной вернул интригу, но если не всё, то многое испортил Тьемуа Бакайоко, оставивший «Наполи» вдесятером. Уже в компенсированное время все вопросы снял гол Йенса Хёуге.
В итоге 3:1, и «Милан» вернулся на вершину таблицы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Наполи, Златан Ибрагимович
в 40 лет так играть в НАПАДЕНИИ...научи плиз бревнему бить по мячу и не боятся идти в единоборства.
Бакайоко конечно выдал, о чем думал... Равная игра, у Наполи была куча моментов. Не верю, что Златан так же продолжит до конца сезона и забьет хотябы 20 голов, но пока на старте он лучший это факт.
Можно относиться к таким игрокам по разному, но не признать их высочайший класс и профессионализм - нельзя. Браво, Ибра!
Forza Milan! Ибраимович чистый терминатор))
Ибра очень грязно и подло играет, но в завершении хорош