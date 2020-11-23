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Дубль невероятного Ибрагимовича позволил «Милану» наконец-то победить в Неаполе

23 Ноября 2020, 00:42,

Global Look Press

Центральный матч восьмого тура Серии А состоялся в Неаполе, где Дженнаро Гаттузо со своими подопечными играл против бывшей команды, «Милана».

Протокол игры  
Наполи 1:3 Милан
    20' Ибрагимович Златан (0:1)
    54' Ибрагимович Златан (0:2)
(1:2) Мертенс Дрис 63'    
    90' Хёуге Йенс (1:3)
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Кулибали Калиду Руй Мариу   82' Фабиан Руис   90' (Элмас Элиф (   90') Бакайоко Тьемуа   16'   65' Лосано Ирвин   56' (Зелиньски Петр (   56') Политано Маттео   69' (Петанья Андреа (   69') Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис
Запасные: Оспина Давид Малку Кевин Гулам Фаузи Контини Никита Льоренте Фернандо Демме Диего Лоботка Станислав Максимович Никола
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде   48' Кьяер Симон Романьоли Алессио Тео Эрнандес Беннасер Исмаэль Кесси Франк   76' Салемакерс Алексис   73' (Хёуге Йенс (   73') Чалханоглу Хакан   87' (Крунич Раде (   87') Ребич Анте   59'   73' (Кастильехо Самуэль (   73'   86') Ибрагимович Златан   79' (Коломбо Лоренцо (   79')
Запасные: Диас Брахим Габбия Маттео Дуарте Леонардо Конти Андреа Тонали Сандро Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Далот Диогу
22 ноября. Стадион "Сан-Паоло" (Неаполь).

На 20-й минуте Златан Ибрагимович головой замкнул подачу, перепрыгнув Калиду Кулибали, после чего до конца тайма соперник создал несколько моментов. Нестареющий швед оформил дубль в начале второго тайма, коленом завершив прострел от Анте Ребича на дальнюю штангу и установив, наверное, вечный рекорд Серии А. Вскоре Дрис Мертенс ударом из пределов штрафной вернул интригу, но если не всё, то многое испортил Тьемуа Бакайоко, оставивший «Наполи» вдесятером. Уже в компенсированное время все вопросы снял гол Йенса Хёуге.

В итоге 3:1, и «Милан» вернулся на вершину таблицы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Наполи, Златан Ибрагимович
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Комментарии (5)
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0
gresnik
23 Ноября 2020, 02:08

в 40 лет так играть в НАПАДЕНИИ...научи плиз бревнему бить по мячу и не боятся идти в единоборства.

0
beorn_n
23 Ноября 2020, 01:39

Бакайоко конечно выдал, о чем думал... Равная игра, у Наполи была куча моментов. Не верю, что Златан так же продолжит до конца сезона и забьет хотябы 20 голов, но пока на старте он лучший это факт.

1
CELTIC FROST
23 Ноября 2020, 00:53

Можно относиться к таким игрокам по разному, но не признать их высочайший класс и профессионализм - нельзя. Браво, Ибра!

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1
attaboy
23 Ноября 2020, 00:49

Forza Milan! Ибраимович чистый терминатор))

0
Juve164
23 Ноября 2020, 00:48

Ибра очень грязно и подло играет, но в завершении хорош

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