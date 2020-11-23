Дубль невероятного Ибрагимовича позволил «Милану» наконец-то победить в Неаполе

Центральный матч восьмого тура Серии А состоялся в Неаполе, где Дженнаро Гаттузо со своими подопечными играл против бывшей команды, «Милана».

На 20-й минуте Златан Ибрагимович головой замкнул подачу, перепрыгнув Калиду Кулибали, после чего до конца тайма соперник создал несколько моментов. Нестареющий швед оформил дубль в начале второго тайма, коленом завершив прострел от Анте Ребича на дальнюю штангу и установив, наверное, вечный рекорд Серии А. Вскоре Дрис Мертенс ударом из пределов штрафной вернул интригу, но если не всё, то многое испортил Тьемуа Бакайоко, оставивший «Наполи» вдесятером. Уже в компенсированное время все вопросы снял гол Йенса Хёуге.

В итоге 3:1, и «Милан» вернулся на вершину таблицы.