Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гаттузо: «Ибрагимович сейчас сильнее, чем 10-12 лет назад»

23 Ноября 2020, 08:47,

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Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо оценил игру шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича в поединке восьмого тура Серии А. «Россонери» победили со счетом 3:1, два гола себе в актив записал 39-летний скандинав.

«Миланская команда верит в Златана. Футболисты верят во все, что он делает. Это 100%. Я считаю, что в настоящий момент Ибрагимович сильнее, чем 10-12 лет назад», - приводит слова итальянского специалиста издание Football-Italia.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Златан провел шесть матчей, отметившись десятью забитыми мячами.

После восьми туров «россонери» набрали 20 очков и занимают первое место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Дженнаро Гаттузо
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Комментарии (2)
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0
White_Shark
23 Ноября 2020, 10:17

Не совсем, просто Милан слабее, чем 10-12 лет назад. Говорю это со всей ответственностью про команду, которая идёт на 1 месте.
Что не уменьшает заслуг Ибры. Он правда машина и он поражает своей игрой в его-то возрасте.

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Кар Карыч
23 Ноября 2020, 08:57

Ага, прям агент 07.

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