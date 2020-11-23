Гаттузо: «Ибрагимович сейчас сильнее, чем 10-12 лет назад»

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23 Ноября 2020, 08:47,
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Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо оценил игру шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича в поединке восьмого тура Серии А. «Россонери» победили со счетом 3:1, два гола себе в актив записал 39-летний скандинав.
«Миланская команда верит в Златана. Футболисты верят во все, что он делает. Это 100%. Я считаю, что в настоящий момент Ибрагимович сильнее, чем 10-12 лет назад», - приводит слова итальянского специалиста издание Football-Italia.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Златан провел шесть матчей, отметившись десятью забитыми мячами.
После восьми туров «россонери» набрали 20 очков и занимают первое место в турнирной таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Златан Ибрагимович, Дженнаро Гаттузо
Не совсем, просто Милан слабее, чем 10-12 лет назад. Говорю это со всей ответственностью про команду, которая идёт на 1 месте.
Что не уменьшает заслуг Ибры. Он правда машина и он поражает своей игрой в его-то возрасте.
Ага, прям агент 07.