Гаттузо: «Ибрагимович сейчас сильнее, чем 10-12 лет назад»

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо оценил игру шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича в поединке восьмого тура Серии А. «Россонери» победили со счетом 3:1, два гола себе в актив записал 39-летний скандинав.

«Миланская команда верит в Златана. Футболисты верят во все, что он делает. Это 100%. Я считаю, что в настоящий момент Ибрагимович сильнее, чем 10-12 лет назад», - приводит слова итальянского специалиста издание Football-Italia.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Златан провел шесть матчей, отметившись десятью забитыми мячами.

После восьми туров «россонери» набрали 20 очков и занимают первое место в турнирной таблице Серии А.