Бонера: «Рано говорить о чемпионстве «Милана»

Тренер «Милана» Даниэле Бонера пообщался с журналистами после победы над «Наполи» в матче восьмого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «россонери».

«Команда одержала важную победу. Этот результат показывает, что мы на правильном пути. Однако еще рано говорить о чемпионстве.

«Милан» намерен оставаться на вершине турнирной таблицы как можно дольше. Мы давно усердно работаем, поэтому текущие результаты не случайны», - приводит слова специалиста Football-Italia.

По итогам восьми проведенных туров миланский коллектив набрал 20 баллов и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.