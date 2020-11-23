Бонера: «Рано говорить о чемпионстве «Милана»

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23 Ноября 2020, 10:41,
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Тренер «Милана» Даниэле Бонера пообщался с журналистами после победы над «Наполи» в матче восьмого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «россонери».
«Команда одержала важную победу. Этот результат показывает, что мы на правильном пути. Однако еще рано говорить о чемпионстве.
«Милан» намерен оставаться на вершине турнирной таблицы как можно дольше. Мы давно усердно работаем, поэтому текущие результаты не случайны», - приводит слова специалиста Football-Italia.
По итогам восьми проведенных туров миланский коллектив набрал 20 баллов и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Даниэле Бонера