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Действия агента Чалханоглу взбесили руководство «Милана»

17 Ноября 2020, 18:04,

Global Look Press

Лидер «Милана» Хакан Чалханоглу может стать свободным агентом следующим летом, и агент игрока Гордон Спитич предложил услуги своего клиента «Ювентусу» и «Интеру». Этот поступок разозлил руководство «россонери», ведь Чалханоглу получит право вести переговоры с другими клубами лишь с 1 января. По информации Tuttosport, всего несколько дней назад Стипич с подобным предложением выходил на топ-клубы Европы.

Чалханоглу зарабатывает 2,5 млн евро в сезон, а хочет получать порядка шести миллионов.

26-летний футболист оценивается в 30 млн евро, в 11 матчах сезона он забил 4 гола и отдал столько же результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
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