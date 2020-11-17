Действия агента Чалханоглу взбесили руководство «Милана»

Лидер «Милана» Хакан Чалханоглу может стать свободным агентом следующим летом, и агент игрока Гордон Спитич предложил услуги своего клиента «Ювентусу» и «Интеру». Этот поступок разозлил руководство «россонери», ведь Чалханоглу получит право вести переговоры с другими клубами лишь с 1 января. По информации Tuttosport, всего несколько дней назад Стипич с подобным предложением выходил на топ-клубы Европы.

Чалханоглу зарабатывает 2,5 млн евро в сезон, а хочет получать порядка шести миллионов.

26-летний футболист оценивается в 30 млн евро, в 11 матчах сезона он забил 4 гола и отдал столько же результативных передач.