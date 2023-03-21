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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Лукка видит своё будущее в «Аяксе»

21 Марта 2023 • 02:24 Комментировать
Аякс
2:3
Фейеноорд
окончен

Летом прошлого года мы уже сообщали о том, что «Аякс» впервые в своей истории пригласил итальянского игрока. «Пиза» сдала его в аренду с правом выкупа за десять миллионов евро, и Лукка надеется на то, что амстердамцы выкупят его.

- Мне очень хорошо в Амстердаме. Мне нравится город, нравится и команда, я стараюсь помогать своим коллегам. Хочу остаться тут, в «Аяксе». Я не связываю свое будущее с Италией, - признался игрок, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что амстердамский клуб в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице нидерландского чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Лоренцо Лукка
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