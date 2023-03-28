Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы

Абдельхак Нури, бывший футболист «Аякса», перенёсший инфаркт в 2017 году, очнулся из комы.

По информации издания ElDesmarque со ссылкой на слова семьи 25-летнего марокканца, бывший футболист «осознает», что находится дома в окружении семьи. Брат экс-полузащитника также рассказал, что Абдельхаку стало намного лучше с тех пор, как он вернулся домой из больницы.

Напомним, что Абдельхак Нури получил серьёзные повреждения мозга после потери сознания во время товарищеского матча в июле 2017 года. Полузащитник провёл девять матчей за родной «Аякс».