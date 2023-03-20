«Аякс» вёл в счете к перерыву в матче чемпионата, но проиграл - такого не случалось почти десять лет

Как мы уже сообщали, в центральном матче двадцать шестого тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» потерпел домашнее поражение от «Фейеноорда», хотя и вел в счете к перерыву.

Как выяснилось, такого с «Аяксом» не случалось без малого десяток лет - в последний раз «Аякс» проиграл, ведя в счете к перерыву, в августе 2014 года в матче с ПСВ со счетом 1:3, пропустив, как вы уже догадались, три мяча во второй половине встречи.

С тех пор «Аякс» сыграл 164 матча, в которых вел в счете к перерыву - и вот, в 165-м проиграл. В следующем туре чемпионата амстердамцы сыграют против «Гоу Эхед Иглз».