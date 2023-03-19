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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» вырвал победу над «Аяксом» в центральном матче тура

19 Марта 2023 • 18:27 Комментировать
Аякс
2:3
Фейеноорд
окончен

Лидеры чемпионата Нидерландов «Аякс» и «Фейеноорд» провели ключевой матч Эредивизии. Соперники бились на равных, у хозяев было чуть больше угловых, у соперника - ударов по воротам. Сантьяго Хименес быстро вывел роттердамцев вперед, но до конца первого тайма соперник ответил меткими ударами Эдсона Альвареса и Душана Тадича. Себастьян Шиманьски в итоге сравнял счет - 2:2. Незадолго до финального свистка гости снова оказались впереди после удара Лютсхарела Гертрейды - 3:2.

«Фейеноорд» остается единоличным лидером с отрывом от «Аякса» в шесть очков.

Протокол игры  
Аякс2:3Фейеноорд
  5'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
(1:1) Альварес Эдсон17'  
(2:1) Тадич Душан37'  
  52'Шиманьски Себастьян (2:2)
  86'Гертрейда Лютсхарел (2:3)
Рульи ХеронимоСанчес Хорхе  78' 87' (Лукка Лоренцо ( 87') Тимбер ЮрриенУгелумба КэлвинВейндал Оуэн 64' (Консейсау Франсишку ( 64') Бергёйс СтивенАльварес ЭдсонТейлор Кеннет  44' 77' (Классен Дэви ( 77') Кудус МохаммедТадич ДушанБергвейн Стевен 77' (Бробби Брайан ( 77')
Запасные: Регер ЮриСтекеленбург МартенГриллич ФлорианФитц-Джим КиянХлинссон КристианБас ЮриПасвер РемкоХато Йоррель
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелТраунер Гернот 64' (Педерсен Маркус Гольмгрен ( 64'  81') Ганцко ДавидХартман Квилиндси  7' 25' (Лопес Маркос IV ( 25'  90') Виффер МатсШиманьски Себастьян 76' (Перейра Данило II ( 76') Кекчю Оркун  89'Джаханбахш Алиреза 76' (Пайшао Игор ( 76') Хименес Сантьяго ТомасИдрисси Уссама  27' 76' (Дилросун Джавайро ( 76')
Запасные: Ezequiel BullaudeТроос ТейнРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирКасанвирджо НерайшоТаабуни Мохамед
19 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд
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