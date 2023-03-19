«Фейеноорд» вырвал победу над «Аяксом» в центральном матче тура

Лидеры чемпионата Нидерландов «Аякс» и «Фейеноорд» провели ключевой матч Эредивизии. Соперники бились на равных, у хозяев было чуть больше угловых, у соперника - ударов по воротам. Сантьяго Хименес быстро вывел роттердамцев вперед, но до конца первого тайма соперник ответил меткими ударами Эдсона Альвареса и Душана Тадича. Себастьян Шиманьски в итоге сравнял счет - 2:2. Незадолго до финального свистка гости снова оказались впереди после удара Лютсхарела Гертрейды - 3:2.
«Фейеноорд» остается единоличным лидером с отрывом от «Аякса» в шесть очков.
Протокол игры
|5'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
|(1:1) Альварес Эдсон17'
|(2:1) Тадич Душан37'
|52'Шиманьски Себастьян (2:2)
|86'Гертрейда Лютсхарел (2:3)
Рульи Херонимо•Санчес Хорхе 78'87' (Лукка Лоренцо (87') •Тимбер Юрриен•Угелумба Кэлвин•Вейндал Оуэн64' (Консейсау Франсишку (64') •Бергёйс Стивен•Альварес Эдсон•Тейлор Кеннет 44'77' (Классен Дэви (77') •Кудус Мохаммед•Тадич Душан•Бергвейн Стевен77' (Бробби Брайан (77')
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот64' (Педерсен Маркус Гольмгрен (64') • 81'Ганцко Давид•Хартман Квилиндси 7'25' (Лопес Маркос IV (25') • 90'Виффер Матс•Шиманьски Себастьян76' (Перейра Данило II (76') •Кекчю Оркун• 89'Джаханбахш Алиреза76' (Пайшао Игор (76') •Хименес Сантьяго Томас•Идрисси Уссама 27'76' (Дилросун Джавайро (76')
19 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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