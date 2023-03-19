«Фейеноорд» вырвал победу над «Аяксом» в центральном матче тура

Лидеры чемпионата Нидерландов «Аякс» и «Фейеноорд» провели ключевой матч Эредивизии. Соперники бились на равных, у хозяев было чуть больше угловых, у соперника - ударов по воротам. Сантьяго Хименес быстро вывел роттердамцев вперед, но до конца первого тайма соперник ответил меткими ударами Эдсона Альвареса и Душана Тадича. Себастьян Шиманьски в итоге сравнял счет - 2:2. Незадолго до финального свистка гости снова оказались впереди после удара Лютсхарела Гертрейды - 3:2.

«Фейеноорд» остается единоличным лидером с отрывом от «Аякса» в шесть очков.