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Чемпионат Голландии. Эредивизие

После победы над «Аяксом» шансы «Фейеноорда» на победу в чемпионате составляют 91 процент

19 Марта 2023 • 21:38 Комментировать
Аякс
2:3
Фейеноорд
окончен

В чемпионате Нидерландов определился явный фаворит - в матче двадцать шестого тура чемпионата Эредивизии «Аякс» проиграл в домашнем матче «Фейеноорду», и теперь уступает роттердамцам целых шесть очков. И теперь, согласно модели Opta Predictor, шансы «Фейеноорда» на титул по итогам сезона составляют 90.9%, «Аякса» - 5.3%, ПСВ - 2,9%, и, теоретически, котируется еще и АЗ - 0,9 %.

До конца чемпионата остаются еще восемь туров, в следующем «Фейеноорду» предстоит сыграть с земляками из «Спарты». В то же время амстердамский «Аякс» сыграет с «Гу Эхед Иглз». В последний раз «Фейеноорд» побеждал в чемпионате в 2017 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд
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