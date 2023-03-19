После победы над «Аяксом» шансы «Фейеноорда» на победу в чемпионате составляют 91 процент

В чемпионате Нидерландов определился явный фаворит - в матче двадцать шестого тура чемпионата Эредивизии «Аякс» проиграл в домашнем матче «Фейеноорду», и теперь уступает роттердамцам целых шесть очков. И теперь, согласно модели Opta Predictor, шансы «Фейеноорда» на титул по итогам сезона составляют 90.9%, «Аякса» - 5.3%, ПСВ - 2,9%, и, теоретически, котируется еще и АЗ - 0,9 %.

До конца чемпионата остаются еще восемь туров, в следующем «Фейеноорду» предстоит сыграть с земляками из «Спарты». В то же время амстердамский «Аякс» сыграет с «Гу Эхед Иглз». В последний раз «Фейеноорд» побеждал в чемпионате в 2017 году.