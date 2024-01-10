У Нойхауса есть варианты в Италии и Испании

Полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах Флориан Нойхаус может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 26-летний хавбек недоволен своим текущим положением в команде. Нойхаус хочет регулярно играть, пока он находится в хорошей форме, отмечает журналист.

Сообщается, что главным претендентом на немца является итальянский «Лацио», но накануне информацию о нем начали прощупывать представители испанской «Севильи».

Как утверждает источник, клубы хотят арендовать Нойхауса с последующим правом выкупа.

В текущем сезоне на счету игрока 16 выходов на поле, три забитых мяча и два ассиста.

Контракт Нойхауса с «Боруссией» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в девять миллионов евро.