Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

У Нойхауса есть варианты в Италии и Испании

10 Января 2024 • 18:22 Комментировать
Боруссия М
...
Штутгарт
14.01 19:30

Полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах Флориан Нойхаус может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, 26-летний хавбек недоволен своим текущим положением в команде. Нойхаус хочет регулярно играть, пока он находится в хорошей форме, отмечает журналист.

Сообщается, что главным претендентом на немца является итальянский «Лацио», но накануне информацию о нем начали прощупывать представители испанской «Севильи».

Как утверждает источник, клубы хотят арендовать Нойхауса с последующим правом выкупа.

В текущем сезоне на счету игрока 16 выходов на поле, три забитых мяча и два ассиста.

Контракт Нойхауса с «Боруссией» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в девять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Севилья Боруссия Мёнхенгладбах Флориан Нойхаус трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Января
02:29
Французский полузащитник отказал «Наполи» ради «Ювентуса»
09 Января
15:42
Гирасси может пропустить Кубок Африки из-за травмы, тренер рассказал о состоянии игрока
04 Января
03:01
Гирасси с высокой вероятностью останется в «Штутгарте», несмотря на интерес топ-клубов
03 Января
13:55
«Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем
29 Декабря
23:27
Гирасси готов покинуть «Штутгарт» в январе – интерес проявляют три топ-клуба 1
27 Декабря
23:28
«Милан» сомневается в подписании Гирасси
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М ШТУТГАРТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​«Аль-Наср» показал, каков Роналду в раздевалке ​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте Мбаппе договорился с новым клубом Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов ​Холанн перейдёт в «Барселону»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь» «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Адмирала» Вице-президент федерации тенниса России: Каждый решает сам, что ему делать в новогодние праздники
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Января
18:22 · Германия. Бундеслига
У Нойхауса есть варианты в Италии и Испании
17:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на перспективного форварда из Швеции слухи
16:04 · Англия. Премьер-лига
​Санчо станет игроком «Боруссии», «Манчестер Юнайтед» заработает
15:56 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» оказалась от борьбы за Киммиха – известна причина
15:38 · Англия. Премьер-лига
Пальинья не является трансферной целью «Баварии» этой зимой слухи
15:36 · Германия. Бундеслига
​«Фенербахче» анонсировал трансфер Бонуччи
15:20 · Англия. Премьер-лига
​Клуб Бундеслиги сделал предложение «ПСЖ» по Экитике – у игрока есть ещё 2 варианта
15:04 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» ускоряется в сделке по игроку «Тоттенхэма»
14:58 · Англия. Премьер-лига
​Агент Дрэгушина: «Не можем поверить, что отказали «Баварии»
14:01 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд согласовала аренду Санчо
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» или «Тоттенхэм»? Дрэгушин решил, где продолжит карьеру
12:20 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» близка к трансферу двух игроков
12:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на правого защитника «Марселя»
11:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» купит Дайера только при одном условии
Все новости
Рекомендуем