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Французский полузащитник отказал «Наполи» ради «Ювентуса» слухи

10 Января 2024 • 02:29 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
13.01 17:00

Полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах Ману Коне хочет перебраться в «Ювентус».

Попытку приобрести 22-летнего игрока предпринял «Наполи», однако тот ответил отказом, информирует журналист Лука Маркетти. По данным источника, француз намерен дождаться лета, чтобы перейти в «Ювентус». Туринский клуб не сможет позволить себе трансфер хавбека в январе, а по окончании сезона, как ожидается, будет готов оформить сделку.

Трансферная стоимость Ману Коне оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. Контракт футболиста с мёнхенгладбахской «Боруссией» рассчитан до середины 2026 года.

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