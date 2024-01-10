Полузащитник «Боруссии» Мёнхенгладбах Ману Коне хочет перебраться в «Ювентус».

Попытку приобрести 22-летнего игрока предпринял «Наполи», однако тот ответил отказом, информирует журналист Лука Маркетти. По данным источника, француз намерен дождаться лета, чтобы перейти в «Ювентус». Туринский клуб не сможет позволить себе трансфер хавбека в январе, а по окончании сезона, как ожидается, будет готов оформить сделку.

Трансферная стоимость Ману Коне оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. Контракт футболиста с мёнхенгладбахской «Боруссией» рассчитан до середины 2026 года.