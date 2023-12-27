«Милан» может отказаться от покупки нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси в январе.

«Россонери» назывались одними из главных претендентов на 27-летнего форварда наряду с представителями Английской премьер-лиги. Как сообщает Sky Sport, новый этап переговоров пройдёт на этой неделе, однако в «Милане» не уверены в целесообразности подписания Гирасси в зимнее трансферное окно – возможно, сделка будет отложена до лета. Одна из главных причин – скорый отъезд игрока на Кубок Африки. Также может сказаться и впечатляющая форма Луки Йовича, забившего в трёх матчах Серии А кряду.

Серу Гирасси отметился 17 голами в 14 поединках нынешнего розыгрыша Бундеслиги. Отступные в контракте гвинейца составляют 17,5 млн евро.