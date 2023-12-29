Гирасси готов покинуть «Штутгарт» в январе – интерес проявляют три топ-клуба

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси готов перебраться в другой клуб уже в январе.

Гвинеец грандиозно провёл первую половину сезона в Бундеслиге, забив 17 голов в 14 матчах. Интерес к 27-летнему игроку давно проявляют гранды из различных чемпионатов, и уже совсем скоро «Штутгарт» может потерять свою звезду. По данным Gazzetta dello Sport, Гирасси готов совершить переход в январе. Главными претендентами на форварда считаются «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Серу Гирасси в 40 млн евро, однако в контракте футболиста прописаны отступные в размере 17,5 млн евро.