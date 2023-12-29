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Гирасси готов покинуть «Штутгарт» в январе – интерес проявляют три топ-клуба

29 Декабря 2023 • 23:27 Комментировать (1)
Милан
...
Сассуоло
1 1.45 X 4.80 2 6.50
Через 19 ч. 25 мин.

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси готов перебраться в другой клуб уже в январе.

Гвинеец грандиозно провёл первую половину сезона в Бундеслиге, забив 17 голов в 14 матчах. Интерес к 27-летнему игроку давно проявляют гранды из различных чемпионатов, и уже совсем скоро «Штутгарт» может потерять свою звезду. По данным Gazzetta dello Sport, Гирасси готов совершить переход в январе. Главными претендентами на форварда считаются «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Серу Гирасси в 40 млн евро, однако в контракте футболиста прописаны отступные в размере 17,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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МИЛАН САССУОЛО
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Комментарии (1) Все комментарии
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noname_344
30 Декабря 2023 в 00:19
Помню какой-то поляк лет 5 назад наколупал за Дженоа в 5 матчах пачку голов, превзойдя рекорд Шевченко, его Милан сразу же купил и в итоге обсерился.
Но тут с учетом отступных и трансферной стоимости, тупо жаба должна задушить казначеев, профукать возможность рискнуть и купить.
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