В Бундеслиге забит самый быстрый гол за пять лет

Вингер «Боруссии» Мёнхенгладбах Робин Хак отметился самым быстрым забитым мячом в Бундеслиге за последние годы.

25-летний футболист поразил ворота «Штутгарта» уже на 20-й секунде встречи. По данным Opta, это самый ранний гол в немецкой Бундеслиге с февраля 2019 года, когда Леон Горецка отметился автоголом на 13-й секунде поединка против «Аугсбурга».

На 19-й минуте сегодняшнего матча всё тот же Робин Хак удвоил преимущество «Гладбаха», а в начале второго тайма «Штутгарт» отыграл один гол. Следить за дальнейшими событиями встречи можно на сайте LiveResult.ru в формате текстовой онлайн-трансляции.