Гирасси с высокой вероятностью останется в «Штутгарте», несмотря на интерес топ-клубов

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси вряд ли покинет свой клуб в зимнее трансферное окно.

27-летний игрок заинтересовал ряд топ-клубов из различных чемпионатов, показав феноменальную результативность в первой половине сезона. Несмотря на это, по сведениям Sky Sport, сейчас всё идёт к тому, что гвинеец не покинет «Штутгарт» в январе. Основные причины – участие футболиста на предстоящем Кубке Африки и его нежелание менять обстановку в разгар кампании.

В активе Серу Гирасси 17 забитых мячей в 14 поединках текущего розыгрыша Бундеслиги. Интерес к форварду, оценённому порталом Transfermarkt в 40 млн евро, приписывался «Милану», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму», «Вест Хэму», «Баварии» и другим клубам.