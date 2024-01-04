Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гирасси с высокой вероятностью останется в «Штутгарте», несмотря на интерес топ-клубов

04 Января 2024 • 03:01 Комментировать
Боруссия М
...
Штутгарт
14.01 19:30

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси вряд ли покинет свой клуб в зимнее трансферное окно.

27-летний игрок заинтересовал ряд топ-клубов из различных чемпионатов, показав феноменальную результативность в первой половине сезона. Несмотря на это, по сведениям Sky Sport, сейчас всё идёт к тому, что гвинеец не покинет «Штутгарт» в январе. Основные причины – участие футболиста на предстоящем Кубке Африки и его нежелание менять обстановку в разгар кампании.

В активе Серу Гирасси 17 забитых мячей в 14 поединках текущего розыгрыша Бундеслиги. Интерес к форварду, оценённому порталом Transfermarkt в 40 млн евро, приписывался «Милану», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэму», «Вест Хэму», «Баварии» и другим клубам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

03 Января
13:55
«Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем
29 Декабря
23:27
Гирасси готов покинуть «Штутгарт» в январе – интерес проявляют три топ-клуба 1
27 Декабря
23:28
«Милан» сомневается в подписании Гирасси
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ М ШТУТГАРТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Января
03:01 · Германия. Бундеслига
Гирасси с высокой вероятностью останется в «Штутгарте», несмотря на интерес топ-клубов
01:41 · Германия. Бундеслига
​Бывший тренер «Аякса» раскритиковал Хави Симонса
00:49 · Германия. Бундеслига
Стало известно, сколько «Бавария» готова потратить на зимние трансферы слухи
03 Января
23:01 · Германия. Бундеслига
Будущий новичок «Баварии» – третий бомбардир Ла Лиги среди игроков не старше 23 лет
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не станет платить больше 60 млн евро за Пальинью
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» ещё не согласовали условия потенциального выкупа игрока
21:02 · Германия. Бундеслига
«Баварии» интересен защитник «Милана» слухи
18:33 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» подписал защитника молодёжной сборной Германии официально
17:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет Чупо-Мотинга слухи
16:20 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» готов отдать Вернера в аренду в «Манчестер Юнайтед»
16:09 · Германия. Бундеслига
Фёллер: «Возвращение Крооса? Всё возможно»
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Вольфсбург», «Айнтрахт» и клуб из АПЛ хотят подписать Экитике
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд надеется оформить трансфер Санчо до следующего матча в Бундеслиге 1
15:22 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» принял решение по Хави Симонсу
15:06 · Германия. Бундеслига
​Стало известно, когда Сане примет решение по будущему
Все новости
Рекомендуем