Гирасси может пропустить Кубок Африки из-за травмы, тренер рассказал о состоянии игрока

Один из лучших бомбардиров топ-5 чемпионатов Европы Серу Гирасси может не сыграть в этом розыгрыше Кубка Африки. Главный тренер сборной Гвинеи Каба Диавара рассказал о состоянии Серу после того, как футболист получил травму в товарищеском матче с Нигерией.

«Мы заменили его, чтобы избежать дальнейших рисков. Мы не знаем, насколько серьёзной является травма, но сейчас всё выглядит не так уж плохо. Я надеюсь, что ничего серьёзного не случилось», – цитирует Диавара журналист Бен Джейкобс.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Бундеслиги Гирасси в составе «Штутгарта» забил 17 голов и отдал одну результативную передачу в 14 матчах.