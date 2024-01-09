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Гирасси может пропустить Кубок Африки из-за травмы, тренер рассказал о состоянии игрока

09 Января 2024 • 15:42 Комментировать
Боруссия М
...
Штутгарт
14.01 19:30

Один из лучших бомбардиров топ-5 чемпионатов Европы Серу Гирасси может не сыграть в этом розыгрыше Кубка Африки. Главный тренер сборной Гвинеи Каба Диавара рассказал о состоянии Серу после того, как футболист получил травму в товарищеском матче с Нигерией.

«Мы заменили его, чтобы избежать дальнейших рисков. Мы не знаем, насколько серьёзной является травма, но сейчас всё выглядит не так уж плохо. Я надеюсь, что ничего серьёзного не случилось», – цитирует Диавара журналист Бен Джейкобс.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Бундеслиги Гирасси в составе «Штутгарта» забил 17 голов и отдал одну результативную передачу в 14 матчах.

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