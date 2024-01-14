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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха быстро «Хакнула» «Штутгарт»

14 Января 2024 • 21:28 Комментировать
Боруссия М
3:1
Штутгарт

В 17-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Мёнхенгладбаха играла против «Штутгарта», который снова невзрачно выглядел без Серу Гирасси, который на сей раз отбыл в сборную. Уже на первой минуте Робин Хак открыл счет, а на 19-й оформил дубль. Хозяева отдали мяч и инициативу сопернику, перейдя на игру от обороны. Дениз Ундав мог быстро вернуть интригу, но запустил мяч в штангу. Вскоре он же в отличной ситуации не попал в рамку. На 56-й минуте Жоша Вагноман отыграл один гол, но вот больше впереди остроты и не было. Контратака хозяев перед финальным свистком, Куадио Коне пробил в штангу, а Жордан Сибачо добавил мяч.

«Боруссия» победила со счетом 3:1 и ворвалась в десятку, соперник - третий.

Протокол игры  
Боруссия М3:1Штутгарт
(1:0) Хак Робин1'  
(2:0) Хак Робин19'  
  56'Вагноман Жоша (2:1)
(3:1) Сибачо Жордан90'  
Николас МорицСкалли ДжозефФридрих МарвинЭльведи Нико  70'Нец ЛукаРайтц РоккоВайгль Юлиан  35'Коне Куадио 90' (Нойхаус Флориан ( 90') Онора Франк 75' (Нгуму Натан ( 75') Плеа Алассан 66' (Сибачо Жордан ( 66') Хак Робин 90' (Крамер Кристоф ( 90'  90')
Запасные: Киародиа ФабиоРанос Грант-ЛеонХеррманн ПатрикОльшовски ЯнЯнчке Тони
Нюбель АлександрШтенцель Паскаль 46' (Руо Антони ( 46') Антон ВальдемарЗагаду Дан-АксельМиттельштедт Максимилиан  45' 46' (Левелинг Джейми ( 46') Каразор Атакан 82' (Раймунд Лука ( 82'  84') Штиллер АнджелоВагноман ЖошаМийо Энцо  83'Фюрих КрисУндав Дениз
Запасные: Паула РаульСтеригу ЛеонидасМилошевич ЙованХарагути ГенкиБредлов Фабиан
14 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Штутгарт

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