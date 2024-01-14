«Боруссия» из Мёнхенгладбаха быстро «Хакнула» «Штутгарт»

В 17-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Мёнхенгладбаха играла против «Штутгарта», который снова невзрачно выглядел без Серу Гирасси, который на сей раз отбыл в сборную. Уже на первой минуте Робин Хак открыл счет, а на 19-й оформил дубль. Хозяева отдали мяч и инициативу сопернику, перейдя на игру от обороны. Дениз Ундав мог быстро вернуть интригу, но запустил мяч в штангу. Вскоре он же в отличной ситуации не попал в рамку. На 56-й минуте Жоша Вагноман отыграл один гол, но вот больше впереди остроты и не было. Контратака хозяев перед финальным свистком, Куадио Коне пробил в штангу, а Жордан Сибачо добавил мяч.

«Боруссия» победила со счетом 3:1 и ворвалась в десятку, соперник - третий.