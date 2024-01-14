«Боруссия» из Мёнхенгладбаха быстро «Хакнула» «Штутгарт»

В 17-м туре чемпионата Германии «Боруссия» из Мёнхенгладбаха играла против «Штутгарта», который снова невзрачно выглядел без Серу Гирасси, который на сей раз отбыл в сборную. Уже на первой минуте Робин Хак открыл счет, а на 19-й оформил дубль. Хозяева отдали мяч и инициативу сопернику, перейдя на игру от обороны. Дениз Ундав мог быстро вернуть интригу, но запустил мяч в штангу. Вскоре он же в отличной ситуации не попал в рамку. На 56-й минуте Жоша Вагноман отыграл один гол, но вот больше впереди остроты и не было. Контратака хозяев перед финальным свистком, Куадио Коне пробил в штангу, а Жордан Сибачо добавил мяч.
«Боруссия» победила со счетом 3:1 и ворвалась в десятку, соперник - третий.
Протокол игры
|(1:0) Хак Робин1'
|(2:0) Хак Робин19'
|56'Вагноман Жоша (2:1)
|(3:1) Сибачо Жордан90'
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Фридрих Марвин•Эльведи Нико• 70'Нец Лука•Райтц Рокко•Вайгль Юлиан• 35'Коне Куадио90' (Нойхаус Флориан (90') •Онора Франк75' (Нгуму Натан (75') •Плеа Алассан66' (Сибачо Жордан (66') •Хак Робин90' (Крамер Кристоф (90') 90'
Нюбель Александр•Штенцель Паскаль46' (Руо Антони (46') •Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Миттельштедт Максимилиан 45'46' (Левелинг Джейми (46') •Каразор Атакан82' (Раймунд Лука (82') • 84'Штиллер Анджело•Вагноман Жоша•Мийо Энцо• 83'Фюрих Крис•Ундав Дениз
14 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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