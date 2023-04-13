Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Бенсебаини и Тюрам точно покинут «Боруссию» Мёнхенгладбах в конце сезона

13 Апреля 2023 • 12:55 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия М
1 1.72 X 4.15 2 4.30
15.04 19:30

«Боруссия» Мёнхенгладбах в конце сезона лишится сразу двух ключевых футболистов. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, команду уже совершенно точно на правах свободных агентов покинут крайний защитник Рами Бенсебаини и нападающий Маркус Тюрам, который является лучшим бомбардиром «жеребят» в этом сезоне.

Отмечается, что Бенсебаини с большой долей вероятности продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», где заменит Рафаэля Геррейру, который тоже уйдёт на правах свободного агента. Что касается Тюрама, француз пока не определился с будущим клубом. К игроку проявляют интерес команды из Серии А, АПЛ и Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Рами Бенсебаини трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
13:04 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг возобновил тренировки с «Баварией»
12:55 · Германия. Бундеслига
Бенсебаини и Тюрам точно покинут «Боруссию» Мёнхенгладбах в конце сезона
12:49 · Германия. Бундеслига
Тухель является большим фанатом Осимхена и хочет пригласить игрока в «Баварию»
12:30 · Германия. Бундеслига
Руководство «Баварии» на сегодняшней тренировке объявит о наказании Мане
11:10 · Германия. Бундеслига
«Барселона» получит 10% от продажи Мориба
10:59 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд уверена в заключении нового контракта с Ройсом
10:59 · Россия. Премьер-лига
Крал хочет разорвать контракт со «Спартаком»
10:44 · Германия. Бундеслига
Мане сегодня извинится перед всеми игроками «Баварии» за удар по лицу Сане
10:30 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх интересен трём топ-клубам АПЛ
10:11 · Германия. Бундеслига
Терзич: «Мы обсудим с Геррейру его будущее за закрытыми дверями»
09:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» видит себя фаворитом в борьбе за Беллингема
09:40 · Германия. Бундеслига
Плеттенберг: «Не думаю, что у Мане теперь есть будущее в «Баварии»
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может усилиться полузащитником сборной Испании
12 Апреля
23:07 · Германия. Бундеслига
СМИ рассказали о контракте Лаймера с «Баварией»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Отказ «Ливерпуля» от Беллингема воодушевил «Манчестер Сити» слухи
Все новости
Рекомендуем