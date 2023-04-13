Бенсебаини и Тюрам точно покинут «Боруссию» Мёнхенгладбах в конце сезона

«Боруссия» Мёнхенгладбах в конце сезона лишится сразу двух ключевых футболистов. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, команду уже совершенно точно на правах свободных агентов покинут крайний защитник Рами Бенсебаини и нападающий Маркус Тюрам, который является лучшим бомбардиром «жеребят» в этом сезоне.

Отмечается, что Бенсебаини с большой долей вероятности продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», где заменит Рафаэля Геррейру, который тоже уйдёт на правах свободного агента. Что касается Тюрама, француз пока не определился с будущим клубом. К игроку проявляют интерес команды из Серии А, АПЛ и Ла Лиги.