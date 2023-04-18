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«Айнтрахт» готовит предложение по Кнауффу слухи

18 Апреля 2023 • 22:37 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Боруссия М
окончен

Полузащитник Ансгар Кнауфф может присоединиться к франкфуртскому «Айнтрахту» уже нынешним летом.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «орлов» готовит официальное предложение по Кнауффу и планирует отправить его дортмундской «Боруссии» на этой неделе. Сообщается, что окончательная цена трансфера может составить от четырёх до шести миллионов евро.

Напомним, что Ансгар Кнауфф выступает в футболке «Айнтрахта» на правах аренды с января прошлого года, выиграв золото Лиги Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Ансгар Кнауфф трансферы футбола - лето 2023
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