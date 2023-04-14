Маркус Тюрам остаётся на радаре у «Барселоны»

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам остаётся в сфере интересов каталонской «Барселоны». Напомним, форвард станет свободным агентом по окончанию нынешнего сезона.

Журналист Виктор Мало в социальных сетях сообщает, что в «Барселоне» до сих пор не исключают трансфер Тюрама. Альтернативой французу являются нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке и форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг, который выступал за «Барселону» в прошлом сезоне.

Ранее Тюрам отказался от перехода в миланский «Интер». Маркус в нынешнем сезоне отметился 13 голами и 4 ассистами в Бундеслиге.