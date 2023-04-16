Коло-Муани - лучший дебютант «Айнтрахта» за последние 47 лет

В матче двадцать восьмого тура немецкого чемпионата «Айнтрахт» сумел не проиграть менхенгладбахской «Боруссии», а Рандаль Коло-Муани забил свой очередной, уже тринадцатый гол в чемпионате.

Как оказалось, сто завидной результативности дебютант франкфуртского клуба не демонстрировал с 70-х годов прошлого столетия, когда Руди Венцель также забил тринадцать голов в свой первый сезон в немецком чемпионате в составе «Айнтрахта».

Любопытно, что в следующем туре франкфуртский «Айнтрахт» снова сыграет с «Боруссией» - но уже дортмундской. Это случится двадцать второго апреля.