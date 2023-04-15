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«Айнтрахт» ушёл от поражения в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

15 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Боруссия М
окончен

Середняки Бундеслиги «Айнтрахт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха провели упорный матч 28-го тура. Быстрый гол Йонаса Хофманна позволил гостям вести на протяжении 70 минут, и лишь в концовке Рандаль Коло-Муани вырвал для «Айнтрахта» ничью.

«Боруссия» в любом случае 10-я, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:1Боруссия М
  13'Хофманн Йонас (0:1)
(1:1) Коло-Муани Рандаль83'  
Трапп КевинТутаХасебе МакотоЯкич Кристиян 17' (Кнауфф Ансгар ( 17'Алиду Фариде 77') БутаЛенц КристоферРоде Себастьян 55' (Эбимбе Эрик ( 55') Соу ДжибрилБорре Рафаэль 55' (Ааронсон Пакстен ( 55') Камада Даити  68' 76' (Аларио Лукас ( 76') Коло-Муани Рандаль
Запасные: Рамай ДиантMarcel WenigЧендлер ТимотиDario Gebuhr
Омлин ЙонасСкалли ДжозефИтакура КоЭльведи НикоБенсебаини Рами 90' (Нец Лука ( 90') Вайгль ЮлианКоне Куадио  86'Хофманн Йонас 90' (Фридрих Марвин ( 90') Нойхаус Флориан 74' (Штиндль Ларс ( 74'  77') Плеа Алассан 64' (Нгуму Натан ( 64') Тюрам Маркус
Запасные: Лайнер ШтефанХеррманн ПатрикВольф ХаннесОльшовски ЯнКрамер Кристоф
15 апреля. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Айнтрахт Франкфурт
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