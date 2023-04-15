«Айнтрахт» ушёл от поражения в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

Середняки Бундеслиги «Айнтрахт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха провели упорный матч 28-го тура. Быстрый гол Йонаса Хофманна позволил гостям вести на протяжении 70 минут, и лишь в концовке Рандаль Коло-Муани вырвал для «Айнтрахта» ничью.
«Боруссия» в любом случае 10-я, соперник - седьмой.
Протокол игры
|13'Хофманн Йонас (0:1)
|(1:1) Коло-Муани Рандаль83'
Трапп Кевин•Тута•Хасебе Макото•Якич Кристиян17' (Кнауфф Ансгар (17'•Алиду Фариде77') •Бута•Ленц Кристофер•Роде Себастьян55' (Эбимбе Эрик (55') •Соу Джибрил•Борре Рафаэль55' (Ааронсон Пакстен (55') •Камада Даити 68'76' (Аларио Лукас (76') •Коло-Муани Рандаль
Запасные: Рамай Диант•Marcel Wenig•Чендлер Тимоти•Dario Gebuhr
Омлин Йонас•Скалли Джозеф•Итакура Ко•Эльведи Нико•Бенсебаини Рами90' (Нец Лука (90') •Вайгль Юлиан•Коне Куадио• 86'Хофманн Йонас90' (Фридрих Марвин (90') •Нойхаус Флориан74' (Штиндль Ларс (74') • 77'Плеа Алассан64' (Нгуму Натан (64') •Тюрам Маркус
15 апреля. Стадион "Дойче банк Парк".
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