«Айнтрахт» определился с планами на Коло-Муани, которого намерена подписать «Бавария»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может остаться в своём клубе ещё на один сезон.

Уверенная игра 24-летнего футболиста в текущем сезоне привлекла к нему внимание со стороны ведущих европейских клубов. Основным претендентом на француза считается «Бавария», нуждающаяся в новом форварде. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Айнтрахт» решил сохранить Коло-Муани до лета следующего года. Судя по всему, в клубе полагают, что после чемпионата Европы – 2024 стоимость игрока может вырасти.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» не продаст Рандаля Коло-Муани менее чем за 100 млн евро без учёта бонусов.