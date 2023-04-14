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«Айнтрахт» определился с планами на Коло-Муани, которого намерена подписать «Бавария»

14 Апреля 2023 • 20:42 Комментировать (1)
Айнтрахт Фр
...
Боруссия М
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Через 21 ч. 41 мин.

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может остаться в своём клубе ещё на один сезон.

Уверенная игра 24-летнего футболиста в текущем сезоне привлекла к нему внимание со стороны ведущих европейских клубов. Основным претендентом на француза считается «Бавария», нуждающаяся в новом форварде. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Айнтрахт» решил сохранить Коло-Муани до лета следующего года. Судя по всему, в клубе полагают, что после чемпионата Европы – 2024 стоимость игрока может вырасти.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» не продаст Рандаля Коло-Муани менее чем за 100 млн евро без учёта бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ М
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Комментарии (1)
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Ando Loko
14 Апреля 2023 в 21:11
А может и упасть)
Если второй сезон он проведет слабее и ЧЕ-24 ему не удастся провести сильно, то можно и 70-80 лямах не мечтать.
По факту, подписали его бесплатно, если продадут даже за 60-80 лямов - это будет крутейший профит.
Но сотку за него никто не выложит.
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