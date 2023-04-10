Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Камада хочет покинуть «Айнтрахт» слухи

10 Апреля 2023 • 19:49 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия М
15.04 19:30

Футболист франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада намерен покинуть немецкий клуб после нынешнего сезона.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, японский игрок сообщил руководству клуба о своих намерениях выйти на рынок свободных агентов этим летом. Сообщается, что разговоры между сторонами прошли перед Пасхой. На замену Камаде боссы «Айнтрахта» планируют пригласить египетского нападающего «Вольфсбурга» Омара Мармуша.

Напомним, что Даити Камада выступает за франкфуртский клуб с 2017 года, выиграв в составе «Айнтрахта» Лигу Европы в прошлом сезоне. В нынешней кампании японец провёл 38 матчей во всех турнирах, забив 13 голов при пяти ассистах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Даити Камада
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Апреля
19:49 · Германия. Бундеслига
Камада хочет покинуть «Айнтрахт» слухи
16:30 · Германия. Бундеслига
Ройс согласен на сокращение зарплаты в «Боруссии»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Фримпонг открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед»
15:17 · Германия. Бундеслига
Беллингем скоро должен принять решение по поводу следующего клуба
14:33 · Германия. Бундеслига
«Реал» может договориться с Ольмо о переходе летом 2024 года
14:22 · Германия. Бундеслига
«Реал» обратился к «РБ Лейпцигу» по трансферу Ольмо
13:07 · Англия. Премьер-лига
Будущее Хадсона-Одои в «Челси» будет зависеть от нового тренера
12:30 · Германия. Бундеслига
Эрнандес возобновил тренировки после травмы крестов
10:48 · Германия. Бундеслига
Гравенберх: «Надеялся, что буду больше играть в «Баварии», но я справлюсь»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Известна новая трансферная цель «Манчестер Сити»
09:42 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы претендуют на Камаду
08:06 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может отказаться от Кейна - раскрыта причина 1
09 Апреля
22:48 · Германия. Бундеслига
Автогол Крала позволил «Хоффенхайму» переиграть «Шальке»
21:45 · Германия. Бундеслига
Бауманн установил новый рекорд «Хоффенхайма»
19:08 · Германия. Бундеслига
В матче «Майнца» и «Вердера» произошла уникальная для 21-го века в Бундеслиге ситуация
Все новости
Рекомендуем