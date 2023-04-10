Футболист франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада намерен покинуть немецкий клуб после нынешнего сезона.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, японский игрок сообщил руководству клуба о своих намерениях выйти на рынок свободных агентов этим летом. Сообщается, что разговоры между сторонами прошли перед Пасхой. На замену Камаде боссы «Айнтрахта» планируют пригласить египетского нападающего «Вольфсбурга» Омара Мармуша.

Напомним, что Даити Камада выступает за франкфуртский клуб с 2017 года, выиграв в составе «Айнтрахта» Лигу Европы в прошлом сезоне. В нынешней кампании японец провёл 38 матчей во всех турнирах, забив 13 голов при пяти ассистах.