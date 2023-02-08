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Чемпионат Германии. Бундеслига

Матараццо возглавил «Хоффенхайм» официально

08 Февраля 2023 • 12:20 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
11.02 17:30

Руководство «Хоффенхайма» объявило о назначении нового наставника команды после увольнения Андре Брайтенрайтера.

Руководить «сине-белыми» будет экс-наставник «Штутгарта» Пеллегрино Матараццо. О назначении официально сообщила пресс-служба клуба немецкой Бундеслиги. Что интересно, американский специалист уже имел опыт работы в структуре «Хоффенхайма», руководя дублем команды в сезоне 2017/2018 и являясь помощником тренера основы на следующий сезон.

Отметим, что у Матараццо будет непростая задача в новом клубе, поскольку после 19 туров «Хоффенхайм» находится лишь на 14-й строчке в турнирной таблице в пяти очках от зоны вылета. Последняя официальная победа клуба датирована октябрём 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Пеллегрино Матараццо
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ХОФФЕНХАЙМ БАЙЕР Л
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