Руководство «Хоффенхайма» объявило о назначении нового наставника команды после увольнения Андре Брайтенрайтера.

Руководить «сине-белыми» будет экс-наставник «Штутгарта» Пеллегрино Матараццо. О назначении официально сообщила пресс-служба клуба немецкой Бундеслиги. Что интересно, американский специалист уже имел опыт работы в структуре «Хоффенхайма», руководя дублем команды в сезоне 2017/2018 и являясь помощником тренера основы на следующий сезон.

Отметим, что у Матараццо будет непростая задача в новом клубе, поскольку после 19 туров «Хоффенхайм» находится лишь на 14-й строчке в турнирной таблице в пяти очках от зоны вылета. Последняя официальная победа клуба датирована октябрём 2022 года.