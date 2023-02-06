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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» расстался с главным тренером официально

06 Февраля 2023 • 20:43 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
11.02 17:30

Наставник «Хоффенхайма» Андре Брайтенрайтер покидает команду. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Напомним, что 49-летний немец возглавил клуб прошлым летом, подписав контракт до середины 2024 года. Сначала дела у специалиста шли неплохо, но начиная с середины октября «Хоффенхайм» не может выиграть уже на протяжении девяти матчей подряд. В итоге клуб оказался на 14-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав за 19 проведённых матчей всего 19 очков. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков, от 16 места – три очка.

В минувшие выходные «Хоффенхайм» на выезде разгромно проиграл «Бохуму» - 2:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Андре Брайтенрайтер
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ХОФФЕНХАЙМ БАЙЕР Л
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