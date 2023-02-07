Хазенхюттль отказал клубу Бундеслиги

Бывший наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль продолжает искать новую работу.

55-летний специалист был уволен из английского клуба в начале ноября 2022 года. Недавно стало известно, что австриец рассматривается «Хоффенхаймом» на должность нового главного тренера, однако это назначение не состоится. По информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, Хазенхюттль провёл переговоры с «Хоффенхаймом», но в итоге ответил отказом.

Ральф Хазенхюттль работал в «Саутгемптоне» с 2018 года. Ранее он на протяжении двух лет возглавлял «РБ Лейпциг».

«Хоффенхайм» в настоящий момент располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги.