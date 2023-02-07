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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хазенхюттль отказал клубу Бундеслиги

07 Февраля 2023 • 20:25 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
11.02 17:30

Бывший наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль продолжает искать новую работу.

55-летний специалист был уволен из английского клуба в начале ноября 2022 года. Недавно стало известно, что австриец рассматривается «Хоффенхаймом» на должность нового главного тренера, однако это назначение не состоится. По информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, Хазенхюттль провёл переговоры с «Хоффенхаймом», но в итоге ответил отказом.

Ральф Хазенхюттль работал в «Саутгемптоне» с 2018 года. Ранее он на протяжении двух лет возглавлял «РБ Лейпциг».

«Хоффенхайм» в настоящий момент располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Ральф Хазенхюттль
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ХОФФЕНХАЙМ БАЙЕР Л
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