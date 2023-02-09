Агент рассказал, когда Азмун может вернуться в Россию

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию, где ранее он выступал за «Зенит», «Рубин» и «Ростов».

«Если честно, не вижу ухода Сердара из «Байера» сейчас. Но летом снова откроется трансферное окно, и тогда мы рассмотрим все варианты», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что арендовать иранского форварда хотят «Локомотив» и «Сочи».

Действующий контракт 28-летнего футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун провёл за «Байер» 13 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.