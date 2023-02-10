«Ливерпуль» намерен усилить защиту игроком из Бундеслиги

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та заинтересовал «Ливерпуль».

Английский гранд проводит не самый успешный сезон, располагаясь лишь на десятом месте в текущей турнирной таблице чемпионата, и летом, вероятно, значительно обновит состав. По информации журналиста Грэма Бэйли, одна из целей «красных» – 26-летний немецкий защитник Та, представляющий леверкузенский «Байер». Работа над трансфером уже стартовала.

Стоимость Джонатана Та оценивается экспертами портала Transfermarkt в 20 млн евро. По слухам, на центрбека также претендуют другие представители Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».