Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Зенит» ничего не потеряет от решения Азмуна»

05 Февраля 2023 • 08:37 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
11.02 17:30

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Байера» Сердар Азмун не хочет возвращаться в РПЛ. Напомним, ранее иранский футболист выступал за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

По мнению специалиста, «Зенит» ничего не потерял от такого решения своего бывшего форварда, поскольку петербургский клуб имеет в своём распоряжении и так достаточно хороших игроков.

«Если честно, я бы прошёл и не заметил эту новость про Азмуна. Потому что решение об отъезде уже состоялось, нужно доверять своим действиям. У «Зенита» же достаточно ресурсов, человеческих кадров», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

Напомним, Азмун защищал цвета «Зенита» с 2019 по 2021 год. Действующий контракт нападающего с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 12 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги 28-летний Азмун провёл 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев Сердар Азмун Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОФФЕНХАЙМ БАЙЕР Л
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Февраля
08:37 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Зенит» ничего не потеряет от решения Азмуна»
08:19 · Россия. Премьер-лига
Кечинов не смог назвать российских тренеров, которые могли бы работать в Европе
01:16 · Россия. Премьер-лига
Гладилин сравнил Промеса и Веллитона
00:55 · Россия. Премьер-лига
Юсупов назвал задачи «Сочи» на вторую часть сезона
00:47 · Россия. Премьер-лига
Знаменитый форвард «Москвы» Бракамонте стажируется в «Енисее»
00:35 · Россия. Премьер-лига
«Химки» усилятся защитником из норвежского чемпионата
00:27 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов не против матча с «Амкалом»
00:08 · Россия. Первая лига
Корнеев объяснил, почему Павлюченко передумал возобновлять карьеру
04 Февраля
23:40 · Россия. Премьер-лига
Терёхин уверен, что аренда Раконьяца в «Црвену Звезду» - верное решение
23:23 · Россия. Премьер-лига
Мампасси может стать игроком «Антальяспора» в понедельник
23:15 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Сочи» Батырев рассказал о выборе между сборными Канады и России
22:15 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Промес будет готов к возобновлению сезона»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал российских тренеров, которые могут поработать в Европе
20:35 · Россия. Премьер-лига
Мампасси перейдёт из «Локомотива» в «Антальяспор»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о матче против легенд «Реала»
Все новости
Рекомендуем