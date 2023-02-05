Игнатьев: «Зенит» ничего не потеряет от решения Азмуна»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Байера» Сердар Азмун не хочет возвращаться в РПЛ. Напомним, ранее иранский футболист выступал за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

По мнению специалиста, «Зенит» ничего не потерял от такого решения своего бывшего форварда, поскольку петербургский клуб имеет в своём распоряжении и так достаточно хороших игроков.

«Если честно, я бы прошёл и не заметил эту новость про Азмуна. Потому что решение об отъезде уже состоялось, нужно доверять своим действиям. У «Зенита» же достаточно ресурсов, человеческих кадров», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

Напомним, Азмун защищал цвета «Зенита» с 2019 по 2021 год. Действующий контракт нападающего с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 12 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги 28-летний Азмун провёл 10 матчей, не отметившись в них результативными действиями.