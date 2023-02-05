Агент: «Пока не видел ни одного официального предложения по Азмуну из России»

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, высказался о возможном возвращении своего клиента в РПЛ.

«Пока не видел ни одного официального предложения по Азмуну из России», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Азмуну проявляют «Сочи», «Локомотив», а также турецкий «Бешикташ». Напомним, в России форвард выступал за «Ростов», «Рубин» и «Зенит», из которого и перебрался в «Байер» зимой 2022 года.

В текущем сезоне Азмун провёл в составе «аспириновых» 13 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Ирана, чей контракт с немецким клубом истекает летом 2027 года, в 12 миллионов евро.