Мукоко интересен шести европейским грандам

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вошёл в сферу интересов сразу шести европейским грандам. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, футболиста хотят пригласить лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В конце нынешнего сезона у Мукоко истекает контракт с дортмундской «Боруссией», поэтому футболист наверняка покинет команду на правах свободного агента, ведь заинтересованные клубы готовы предложить ему солидный подписной бонус и более достойную зарплату, чем в дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне 17-летний форвард отметился шестью голами и тремя результативными передачами в 13 матчах Бундеслиги. Вчера Юссуфа официально получил вызов в сборную Германии на чемпионат мира в Катаре.