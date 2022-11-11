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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко интересен шести европейским грандам

11 Ноября 2022 • 10:49 Комментировать
Боруссия М
...
Боруссия Д
1 3.20 X 4.00 2 2.07
Через 11 ч. 23 мин.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вошёл в сферу интересов сразу шести европейским грандам. По информации от журналиста Николо Скиры в социальных сетях, футболиста хотят пригласить лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В конце нынешнего сезона у Мукоко истекает контракт с дортмундской «Боруссией», поэтому футболист наверняка покинет команду на правах свободного агента, ведь заинтересованные клубы готовы предложить ему солидный подписной бонус и более достойную зарплату, чем в дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне 17-летний форвард отметился шестью голами и тремя результативными передачами в 13 матчах Бундеслиги. Вчера Юссуфа официально получил вызов в сборную Германии на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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