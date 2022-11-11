Хуммельс проводит 400-й матч в Бундеслиге

В пятнадцатом туре немецкого чемпионата Бундеслиги дортмундская «Боруссия» встречается на выезде с земляками из Менхенгладбаха. Для защитника «шмелей» Матса Хуммельса это уже 400-й матч в Бундеслиге, и лишь трое из действующих футболистов сыграли в высшей лиге немецкого чемпионата большее количество матчей, нежели он. Это Мануэль Нойер с 477-ю матчами, Томас Мюллер с 423-мя, а также Оливер Бауманн - 407 матчей.

Следить за событиями матча между менхенгалдбахской и дортмундской «Боруссиями» можно по ссылке на нашу прямую онлайн-трансляцию, ссылка на нее доступна на нашем сайте.