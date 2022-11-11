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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс проводит 400-й матч в Бундеслиге

11 Ноября 2022 • 23:13 Комментировать
Боруссия М
4:2
Боруссия Д
окончен

В пятнадцатом туре немецкого чемпионата Бундеслиги дортмундская «Боруссия» встречается на выезде с земляками из Менхенгладбаха. Для защитника «шмелей» Матса Хуммельса это уже 400-й матч в Бундеслиге, и лишь трое из действующих футболистов сыграли в высшей лиге немецкого чемпионата большее количество матчей, нежели он. Это Мануэль Нойер с 477-ю матчами, Томас Мюллер с 423-мя, а также Оливер Бауманн - 407 матчей.

Следить за событиями матча между менхенгалдбахской и дортмундской «Боруссиями» можно по ссылке на нашу прямую онлайн-трансляцию, ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах Матс Хуммельс
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Боруссия М Боруссия М
Боруссия Д Боруссия Д
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1.14 7.40 23.00
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12.11.22 в 17:30
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1.91 3.85 3.85
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