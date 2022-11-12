Гладбахская «Боруссия» забила 4 мяча одноклубникам из Дортмунда

В чемпионате Германии стартовал 15-й тур. В дерби двух «Боруссий» было много голов и маловато интриги. Команда из Мёнхенгладбаха повела уже на четвертой минуте и продолжала лучше реализовывать свои моменты, ведя в самом начале второго тайма со счетом 4:2. Йонас Хоффманн забил еще один гол, но он был отменен из-за офсайда.
Гладбахцы вышли на седьмое место и отстают от сегодняшнего соперника на одну победу.
Протокол игры
|(1:0) Хофманн Йонас4'
|19'Брандт Юлиан (1:1)
|(2:1) Бенсебаини Рами26'
|(3:1) Тюрам Маркус30'
|40'Шлоттербек Нико (3:2)
|(4:2) Коне Куадио46'
Ольшовски Ян•Скалли Джозеф•Фридрих Марвин•Эльведи Нико•Бенсебаини Рами•Вайгль Юлиан•Коне Куадио88' (Итакура Ко (88') •Хофманн Йонас90' (Нец Лука (90') •Крамер Кристоф46' (Херрманн Патрик (46') •Штиндль Ларс 9'90' (Нгуму Натан (90') •Тюрам Маркус
Кобель Грегор•Зюле Никлас•Хуммельс Матс 25'78' (Пападопулос Антониос (78') •Шлоттербек Нико60' (Модест Антони (60') •Геррейру Рафаэл• 34'Беллингем Джуд•Джан Эмре60' (Эзкан Салих (60') •Джованни Рейна46' (Азар Торган (46') •Брандт Юлиан•Мален Дониэлл72' (Адейеми Карим (72') •Мукоко Юссуфа
11 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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