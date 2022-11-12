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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гладбахская «Боруссия» забила 4 мяча одноклубникам из Дортмунда

12 Ноября 2022 • 00:36 Комментировать
Боруссия М
4:2
Боруссия Д
окончен

В чемпионате Германии стартовал 15-й тур. В дерби двух «Боруссий» было много голов и маловато интриги. Команда из Мёнхенгладбаха повела уже на четвертой минуте и продолжала лучше реализовывать свои моменты, ведя в самом начале второго тайма со счетом 4:2. Йонас Хоффманн забил еще один гол, но он был отменен из-за офсайда.

Гладбахцы вышли на седьмое место и отстают от сегодняшнего соперника на одну победу.

Протокол игры  
Боруссия М4:2Боруссия Д
(1:0) Хофманн Йонас4'  
  19'Брандт Юлиан (1:1)
(2:1) Бенсебаини Рами26'  
(3:1) Тюрам Маркус30'  
  40'Шлоттербек Нико (3:2)
(4:2) Коне Куадио46'  
Ольшовски ЯнСкалли ДжозефФридрих МарвинЭльведи НикоБенсебаини РамиВайгль ЮлианКоне Куадио 88' (Итакура Ко ( 88') Хофманн Йонас 90' (Нец Лука ( 90') Крамер Кристоф 46' (Херрманн Патрик ( 46') Штиндль Ларс  9' 90' (Нгуму Натан ( 90') Тюрам Маркус
Запасные: Лайнер ШтефанБоргес Санчес ИвандроРайтц РоккоЯнчке Тони
Кобель ГрегорЗюле НикласХуммельс Матс  25' 78' (Пападопулос Антониос ( 78') Шлоттербек Нико 60' (Модест Антони ( 60') Геррейру Рафаэл  34'Беллингем ДжудДжан Эмре 60' (Эзкан Салих ( 60') Джованни Рейна 46' (Азар Торган ( 46') Брандт ЮлианМален Дониэлл 72' (Адейеми Карим ( 72') Мукоко Юссуфа
Запасные: Кулибали СумайлаПасслак ФеликсПашалич МаркоМайер Александер IIАлле Себастьян
11 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Боруссия Дортмунд Боруссия Мёнхенгладбах
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Боруссия М Боруссия М
Боруссия Д Боруссия Д
4
2
1.14 7.40 23.00
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12.11.22 в 17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вольфсбург Вольфсбург
1.91 3.85 3.85
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12.11.22 в 17:30
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