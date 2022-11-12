Гладбахская «Боруссия» забила 4 мяча одноклубникам из Дортмунда

В чемпионате Германии стартовал 15-й тур. В дерби двух «Боруссий» было много голов и маловато интриги. Команда из Мёнхенгладбаха повела уже на четвертой минуте и продолжала лучше реализовывать свои моменты, ведя в самом начале второго тайма со счетом 4:2. Йонас Хоффманн забил еще один гол, но он был отменен из-за офсайда.

Гладбахцы вышли на седьмое место и отстают от сегодняшнего соперника на одну победу.