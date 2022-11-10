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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс не поедет на чемпионат мира

10 Ноября 2022 • 13:59 Комментировать
Боруссия М
...
Боруссия Д
1 3.15 X 3.95 2 2.07
11.11 22:30

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс не поедет на чемпионат мира в составе сборной Германии. Главный тренер Ханс-Дитер Флик принял решение не включать футболиста в итоговую заявку. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

Пока неизвестно, кто поедет на чемпионат мира вместо Хуммельса, но если верить источнику, Матс был сильно удивлён, когда узнал о решении тренера. Напомним, Хуммельс уже брал чемпионат мира в составе сборной Германии, будучи основным защитником «бундестим» на турнире 2014 года в Бразилии.

В нынешнем сезоне на счету Хуммельса 12 матчей в немецкой Бундеслиге, где у футболиста пока нет результативных действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс
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