«РБ Лейпциг» получил полную сетку мячей в матче с «Айнтрахтом»

В пятом туре чемпионата Германии играли середняки, «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Команда из Франкфурта доминировала и устроила сопернику разгром (4:0). Даити Камада и Себастьян Роде забили в первом тайме, а Тута и Рафаэль Борре - после перерыва.
У команды Доменико Тедеско не было ударов по воротам, да и в целом старт сезона ужасный - только одна победа.
Протокол игры
|(1:0) Камада Даити16'
|(2:0) Роде Себастьян22'
|(3:0) Тута67'
|(4:0) Борре Рафаэль84'
Трапп Кевин•Якич Кристиян87' (Смолчич Хрвое (87') •Тута•Н'Дика Эван•Ленц Кристофер87' (Чендлер Тимоти (87') •Роде Себастьян32' (Эбимбе Эрик (32') •Соу Джибриль• 33'Линдстрём Йеспер74' (Кнауфф Ансгар (74') •Гётце Марио•Камада Даити•Коло-Муани Рандаль74' (Борре Рафаэль (74')
Запасные: Алиду Фариде•Рамай Диант•Аларио Лукас•Хасебе Макото
Гулачи Петер•Симакан Мохамед69' (Айдара Амаду (69') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Хенрихс Бенджамин• 60'Раум Давид69' (Хальстенберг Марсель (69') •Лаймер Конрад•Кампль Кевин46' (Собослаи Доминик (46') •Ольмо Дани11' (Форсберг Эмиль (11') •Вернер Тимо74' (Андре Силва (74') •Нкунку Кристофер
Запасные: Шлагер Ксавер•Новоа Уго•Диалло Абду•Бласвих Янис
03 сентября. Стадион "Дойче банк Парк".
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