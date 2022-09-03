«РБ Лейпциг» получил полную сетку мячей в матче с «Айнтрахтом»

В пятом туре чемпионата Германии играли середняки, «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Команда из Франкфурта доминировала и устроила сопернику разгром (4:0). Даити Камада и Себастьян Роде забили в первом тайме, а Тута и Рафаэль Борре - после перерыва.

У команды Доменико Тедеско не было ударов по воротам, да и в целом старт сезона ужасный - только одна победа.