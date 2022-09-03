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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» получил полную сетку мячей в матче с «Айнтрахтом»

 
03 Сентября 2022 • 21:43 Комментировать
Айнтрахт Фр
4:0
РБ Лейпциг
окончен

В пятом туре чемпионата Германии играли середняки, «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Команда из Франкфурта доминировала и устроила сопернику разгром (4:0). Даити Камада и Себастьян Роде забили в первом тайме, а Тута и Рафаэль Борре - после перерыва.

У команды Доменико Тедеско не было ударов по воротам, да и в целом старт сезона ужасный - только одна победа.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр4:0РБ Лейпциг
(1:0) Камада Даити16'  
(2:0) Роде Себастьян22'  
(3:0) Тута67'  
(4:0) Борре Рафаэль84'  
Трапп КевинЯкич Кристиян 87' (Смолчич Хрвое ( 87') ТутаН'Дика ЭванЛенц Кристофер 87' (Чендлер Тимоти ( 87') Роде Себастьян 32' (Эбимбе Эрик ( 32') Соу Джибриль  33'Линдстрём Йеспер 74' (Кнауфф Ансгар ( 74') Гётце МариоКамада ДаитиКоло-Муани Рандаль 74' (Борре Рафаэль ( 74')
Запасные: Алиду ФаридеРамай ДиантАларио ЛукасХасебе Макото
Гулачи ПетерСимакан Мохамед 69' (Айдара Амаду ( 69') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоХенрихс Бенджамин  60'Раум Давид 69' (Хальстенберг Марсель ( 69') Лаймер КонрадКампль Кевин 46' (Собослаи Доминик ( 46') Ольмо Дани 11' (Форсберг Эмиль ( 11') Вернер Тимо 74' (Андре Силва ( 74') Нкунку Кристофер
Запасные: Шлагер КсаверНовоа УгоДиалло АбдуБласвих Янис
03 сентября. Стадион "Дойче банк Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг
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окончен Унион Берлин 1:1 Бавария
окончен Бохум 0:2 Вердер 2.90 3.60 2.30
окончен Вольфсбург 2:4 Кёльн 2.10 3.50 3.40
окончен Айнтрахт Фр 4:0 РБ Лейпциг
04.09  16:30 Аугсбург ... Герта 2.50 3.45 2.75
04.09  18:30 Боруссия М ... Майнц
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Сегодня, 03 Сентября
21:43 · Германия. Бундеслига
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